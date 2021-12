Omicidio a Roma, ucciso il 30enne Adrian Pascu. In tv raccontava: ‘Spero in una vita migliore’ (Di domenica 5 dicembre 2021) Si chiamava Adrian Pascu, il 30enne che ieri mattina nella periferia della Capitale, nel quartiere Primavalle, è stato trovato senza vita, crivellato da 3 colpi di pistola che gli sono stati fatali. La tragica scoperta è stata fatta poco dopo le 8 nell’androne di un palazzo in via Francesco Maria Greco: è qui che Adrian è stato trovato in una pozza di sangue a fianco all’ascensore, forse nel tentativo di scappare dal suo aguzzino. Una fuga che però non è riuscita e sono stati almeno tre i colpi di pistola che lo hanno ferito a morte, confermati dal ritrovamento di altrettanti bossoli esplosi sul pavimento. Sul caso indagano gli agenti di Polizia, che ora devono fare chiarezza e rintracciare l’omicida, forse un killer professionista che ha agito con lucidità in un piano che sembra studiato nei minimi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 5 dicembre 2021) Si chiamava, ilche ieri mattina nella periferia della Capitale, nel quartiere Primavalle, è stato trovato senza, crivellato da 3 colpi di pistola che gli sono stati fatali. La tragica scoperta è stata fatta poco dopo le 8 nell’androne di un palazzo in via Francesco Maria Greco: è qui cheè stato trovato in una pozza di sangue a fianco all’ascensore, forse nel tentativo di scappare dal suo aguzzino. Una fuga che però non è riuscita e sono stati almeno tre i colpi di pistola che lo hanno ferito a morte, confermati dal ritrovamento di altrettanti bossoli esplosi sul pavimento. Sul caso indagano gli agenti di Polizia, che ora devono fare chiarezza e rintracciare l’omicida, forse un killer professionista che ha agito con lucidità in un piano che sembra studiato nei minimi ...

