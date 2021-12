Migrante curda incinta muore di stenti al confine della Polonia | soccorsa troppo tardi

(Di domenica 5 dicembre 2021) Nessun aiuto ai migranti, ingresso vietato a giornalisti e media indipendenti ma in compenso via libera per la caccia al cinghiale in quei boschi nonostante ci possano essere in giro anche disperati. ...

Advertising

maespo69 : RT @direpuntoit: Una migrante curda incinta è morta dopo aver perso il feto al confine tra #Polonia e #Bielorussia. - direpuntoit : Una migrante curda incinta è morta dopo aver perso il feto al confine tra #Polonia e #Bielorussia. - aranciaverde : RT @globalistIT: - globalistIT : - _DAGOSPIA_ : “CE LA FAREMO AMORE, VEDRAI” – MARYAM NURI MOHAMED AMIN, LA GIOVANE MIGRANTE CURDA TRA... -

Ultime Notizie dalla rete : Migrante curda

Globalist.it

Nessun aiuto ai migranti, ingresso vietato a giornalisti e media indipendenti ma in compenso via libera per la caccia al cinghiale in quei boschi nonostante ci possano essere in giro anche disperati. ...Chiara Bruschi per 'il Messaggero' maryam nouri dargalayi con il fidanzato 'Ce la faremo amore, vedrai', ha scritto Maryam Nuri Mohamed Amin al fidanzato Karzan mentre il gommone su cui viaggiava si ..Si chiamava Avin Irfan Zahr aveva 38 anni: a raccontare la sua storia è Fundacja Dalog, un'organizzazione umanitaria cattolica che da settembre lavora per fornire assistenza ai migranti bloccati al co ...Soccorsa troppo tardi, è stata uccisa dalla setticemia. L'Unhcr denuncia il mancato accesso dei suoi team alla zona chiusa. Ma le autorità ...