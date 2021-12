Highlights e gol Palermo-Monopli 2-1, Serie C 2021/2022 (VIDEO) (Di lunedì 6 dicembre 2021) Match interessante anche se non troppo ricco di emozioni quello tra Palermo e Monopoli che si chiude con una vittoria casalinga per 2-1. Palermo che passa in vantaggio dopo circa 24 minuti, grazie alla rete di Valente. Non passano nemmeno due minuti però che gli ospiti pareggiano subito con Grandolfo. La gara sembra incanalarsi sul pareggio, ma al minuto 88? Brunori mette dentro il gol vittoria del 2-1. Vittoria importante per il Palermo, che con questi 3 punti supera proprio il Monopoli in testa alla classifica, secondo ora solo al Bari primo, con 4 punti in più ed una gara in meno. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 6 dicembre 2021) Match interessante anche se non troppo ricco di emozioni quello trae Monopoli che si chiude con una vittoria casalinga per 2-1.che passa in vantaggio dopo circa 24 minuti, grazie alla rete di Valente. Non passano nemmeno due minuti però che gli ospiti pareggiano subito con Grandolfo. La gara sembra incanalarsi sul pareggio, ma al minuto 88? Brunori mette dentro il gol vittoria del 2-1. Vittoria importante per il, che con questi 3 punti supera proprio il Monopoli in testa alla classifica, secondo ora solo al Bari primo, con 4 punti in più ed una gara in meno. SportFace.

Advertising

DiMarzio : Vola il #Renate, che batte in casa la #JuventusU23. Qui tutti i gol ????#SerieC - GenoaCFC : ???? #GenoaMilan 08/09: il ritorno del Principe #Milito, subito in gol. E in campo anche mister #Shevchenko. ?? Guar… - DiMarzio : La #JuveStabia cade sul campo della #Paganese. Qui tutti i gol ???? - sportli26181512 : Alessandria-Cittadella 0-1: video, gol e highlights: Colpo del Cittadella in casa dell'Alessandria nell'ultima sfid… - Ftbnews24 : ?? #Juve @TuttoJuve24 #Juventus #JuveGenoa #SerieA #Pagelle Juventus-Genoa 2-0, gol e highlights Youtube Video: Cua… -