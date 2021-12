Fabio Pedretti, il ragazzo morto a 24 anni durante una gara di atletica (Di domenica 5 dicembre 2021) Fabio Pedretti è morto all’età di 24 anni mentre stava correndo per una gara di trial running a Monticelli Brusati (Brescia). Il giovane è stato colto da un arresto cardiaco dopo un paio di ore dall’inizio della competizione. Fabio Pedretti, 24 anni di Gardone Valtrompia, stava partecipando ad una gara di trial running: la settima edizione dell’Uno di Monticelli, a Brescia. L’Uno di Monticelli/via FacebookDopo un paio d’ore dall’inizio della competizione, il giovane è stato colto da un malore e si è accasciato tra i boschi del torrente Gandovere: nonostante i soccorsi e la corsa nell’ospedale più vicino, Fabio è morto a causa di un arresto cardiaco. Fabio ... Leggi su ck12 (Di domenica 5 dicembre 2021)all’età di 24mentre stava correndo per unadi trial running a Monticelli Brusati (Brescia). Il giovane è stato colto da un arresto cardiaco dopo un paio di ore dall’inizio della competizione., 24di Gardone Valtrompia, stava partecipando ad unadi trial running: la settima edizione dell’Uno di Monticelli, a Brescia. L’Uno di Monticelli/via FacebookDopo un paio d’ore dall’inizio della competizione, il giovane è stato colto da un malore e si è accasciato tra i boschi del torrente Gandovere: nonostante i soccorsi e la corsa nell’ospedale più vicino,a causa di un arresto cardiaco....

