F1 Gp Arabia Saudita | Wolff | “Visto cose che non mi sono piaciute”

"Non ricordo nulla di questa gara, prima pensavamo di vincere, poi di perdere e così via. sono successe molte situazioni in gara che non mi sono piaciute, devo capire se tutto è andato bene. Alla ripartenza non era molto giusto partire dalla griglia. Voglio sentire le ragioni della direzione di gara, voglio capire perché sono arrivate queste decisioni prima di esprimermi. Siamo tutti felici di vedere un campionato così, questo è il campionato più intenso degli ultimi dieci anni, spero di vincerlo". Lo ha detto il team principal della Mercedes, Toto Wolff, al termine del Gran Premio dell'Arabia Saudita: "Non so se Hamilton rischierà qualcosa in termini di penalità, la Fia guarderà i dati della macchina di Max e della nostra, difficile da dire

