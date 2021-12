Chiunque, ma non un altro comunista: i cattivi presagi di Vittorio Feltri sulla corsa al Colle (Di domenica 5 dicembre 2021) L'articolo che mi accingo a scrivere forse sorprenderà i nostri lettori e anche il direttore responsabile di Libero, Alessandro Sallusti, e me ne scuso in anticipo. La sintesi del mio pensiero è questa: non mi appassiona l'elezione del prossimo presidente della Repubblica, che non sempre, ma spesso, assomiglia al Superenalotto. Vince chi non te lo aspetti. Sarà così anche stavolta? Probabile, non ne sono sicuro. A me basterebbe che il garante della Costituzione non fosse un comunista come Napolitano che maneggiava il Quirinale come il tinello di casa sua, metteva i piedi nel piatto e puntava solo a eliminare Silvio Berlusconi dall'agone politico. Oggi, leggendo i giornali, si scopre che i candidati al trono sono personaggi strani ma proprio per questo papabili. Si fanno i nomi di Casini perché è il veterano del Parlamento, essendoci entrato quando era ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 5 dicembre 2021) L'articolo che mi accingo a scrivere forse sorprenderà i nostri lettori e anche il direttore responsabile di Libero, Alessandro Sallusti, e me ne scuso in anticipo. La sintesi del mio pensiero è questa: non mi appassiona l'elezione del prossimo presidente della Repubblica, che non sempre, ma spesso, assomiglia al Superenalotto. Vince chi non te lo aspetti. Sarà così anche stavolta? Probabile, non ne sono sicuro. A me basterebbe che il garante della Costituzione non fosse uncome Napolitano che maneggiava il Quirinale come il tinello di casa sua, metteva i piedi nel piatto e puntava solo a eliminare Silvio Berlusconi dall'agone politico. Oggi, leggendo i giornali, si scopre che i candidati al trono sono personaggi strani ma proprio per questo papabili. Si fanno i nomi di Casini perché è il veterano del Parlamento, essendoci entrato quando era ...

