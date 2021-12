Calcio: Serie A, Juventus-Genoa 1-0 dopo primo tempo (Di domenica 5 dicembre 2021) Torino, 5 dic. - (Adnkronos) - La Juventus è in vantaggio per 1-0 sul Genoa al termine del primo tempo del posticipo domenicale della 16esima giornata di Serie A, in corso di svolgimento all'Allianz Stadium di Torino. A decidere sin qui il match il gol direttamente da Calcio d'angolo di Cuadrado al 9'. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 5 dicembre 2021) Torino, 5 dic. - (Adnkronos) - Laè in vantaggio per 1-0 sulal termine deldel posticipo domenicale della 16esima giornata diA, in corso di svolgimento all'Allianz Stadium di Torino. A decidere sin qui il match il gol direttamente dad'angolo di Cuadrado al 9'.

