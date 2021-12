Basilica di San Lorenzo: giornate dedicate a Papa Leone X e a Stenone. Le relazioni di studiosi qualificati e messa del Cardinale Giuseppe Betori (Di domenica 5 dicembre 2021) L'opera Medicea Laurenziana e la parrocchia di San Lorenzo hanno organizzato il 1 e il 4 dicembre due giornate di studio, con relazioni di qualificati esperti e messa finale dell'Arcivescovo, Cardinale Giuseppe Betori, dedicate alle figura del primo Papa Medici, LeoneX, e del vescovo Niels Stensen, Stenone L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 5 dicembre 2021) L'opera Medicea Laurenziana e la parrocchia di Sanhanno organizzato il 1 e il 4 dicembre duedi studio, condiesperti efinale dell'Arcivescovo,alle figura del primoMedici,X, e del vescovo Niels Stensen,L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

emergenzavvf : “Un giorno senza rischio è non vissuto. Per Santa Barbara martire. Così sia”. Il racconto di una mattina ricca di e… - 777MarlonS777 : RT @benjgrimshaw: ???? Basilica of San Domenico in Bologna, Italy. - FirenzePost : Basilica di San Lorenzo: giornate dedicate a Papa Leone X e a Stenone. Le relazioni di studiosi qualificati e messa… - Trmtv : “Fate come egli vi dirà”: diretta di Trm Network della santa messa del 6 dicembre dalla Basilica di San Nicola - holywarsleague : RT @benjgrimshaw: ???? Basilica of San Domenico in Bologna, Italy. -