Attacchi hacker sulle stampanti: come riconoscerli e proteggersi

Gli Attacchi hacker non colpiscono soltanto PC e dispositivi mobile, ma veri e propri punti deboli potrebbero essere anche le stampanti: i dettagli

Molto spesso ignoriamo che oltre ai PC e dispositivi mobile, punti deboli agli occhi di hacker potrebbero essere anche le stampanti al pari di tutti gli altri apparecchi informatici di rete. Pensiamo a quelle configurate in modo scorretto o prive di sistemi di protezione contro virus o malware. Un lavoro messo a punto dall'università di Catania e coordinato dal docente di Informatica dell'ateneo, professore Giampaolo Bella e dal dottorando Pietro Biondi ha sottolineato come "lavorando in cybersecurity, è possibile scoprire vulnerabilità

Ultime Notizie dalla rete : Attacchi hacker Ricatto hacker all'Usl 6: il Cup e interi reparti ancora bloccati. Dati sensibili a rischio ... non ancora stata ristabilita la piena operativit del sistema informatico dell'Usl 6 Euganea, vittima nella notte di gioved di almeno due attacchi hacker che, compiuti in rapida successione , hanno ...

Pronto, chi parla con la regina? Lo rivela il giornalista britannico Jonathan Sacerdoti: "Si tratta di un Samsung che i servizi segreti hanno modificato per metterlo al sicuro dagli attacchi hacker" . Con chi parla al cellulare la ...

Attacco hacker alla sanità veneta? Era nell'aria VicenzaToday Postepay, truffe sempre più frequenti: gli hacker rubano i risparmi I malintenzionati della rete vanno a caccia dei risparmi su Postepay. Le truffe che stanno rovinando gli utenti ...

L’attacco spyware ad alcuni telefoni del dipartimento di Stato americano I pirati informatici hanno colpito anche alcuni dipendenti del Dipartimento di Stato USA. A rivelarlo è stata la Reuters che ha sottolineato come i telefoni di nove persone – sarebbero tutti iPhone, p ...

