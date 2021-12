Amici 2021, eliminati: chi è stato eliminato oggi, 5 dicembre (Di domenica 5 dicembre 2021) Amici 2021 eliminati: chi è stato eliminato oggi, 5 dicembre Amici 2021 eliminati – Chi è stato eliminato oggi, domenica 5 dicembre 2021, nel corso della puntata di Amici 2021 in onda su Canale 5 a partire dalle ore 14? In questa puntata due concorrenti erano finiti a rischio eliminazione, per essersi classificati agli ultimi posti la scorsa settimana: si tratta di Tommaso e Alex. I due cantanti dovranno esibirsi e successivamente essere giudicati per capire se potranno proseguire il loro percorso all’interno della scuola oppure se dovranno dire addio definitivamente alla trasmissione di Canale 5. Ci ... Leggi su fattidigossip (Di domenica 5 dicembre 2021): chi è, 5– Chi è, domenica 5, nel corso della puntata diin onda su Canale 5 a partire dalle ore 14? In questa puntata due concorrenti erano finiti a rischio eliminazione, per essersi classificati agli ultimi posti la scorsa settimana: si tratta di Tommaso e Alex. I due cantanti dovranno esibirsi e successivamente essere giudicati per capire se potranno proseguire il loro percorso all’interno della scuola oppure se dovranno dire addio definitivamente alla trasmissione di Canale 5. Ci ...

