TIM, annuncio ufficiale per i clienti: il servizio sparirà per sempre (Di sabato 4 dicembre 2021) TIM, è arrivato l'annuncio ufficiale per tutti i clienti dell'operatore telefonico italiano: il servizio sparirà per sempre. Le novità riguardanti la compagnia telefonica italiana (via Screenshot)Tante novità in arrivo alla fine di quest'anno 2021 per tutti i clienti TIM. Il provider italiano ha infatti confermato le voci che si sono susseguite nel corso di queste settimane circa la dismissione per le reti 3G. La scelta è sicuramente netta: il gestore telefonico ha intenzione di puntare sempre di più sulle tecnologie del 4G e del 5G. Scopriamo insieme tutti i dettagli in merito. LEGGI ANCHE >>> Arriva il malware Anatsa su Android: quali app dovete subito cancellare TIM, l'annuncio ufficiale ...

