Super Green pass: dal 6 dicembre scatta il semi-lockdown per i non vaccinati. E un milione va a farsi immunizzare (Di sabato 4 dicembre 2021) Per il secondo anno di fila, con l’avvicinarsi delle festività natalizie, il governo ha deciso di inasprire le restrizioni per fermare un’ondata – la quarta – della pandemia. Nonostante questa volta il mese di dicembre lo si affronta con un’arma in più, i vaccini, la curva dei contagi torna a mostrare numeri preoccupanti: 17.030 nuovi casi nelle ultime 24 ore, il 24,4% in più rispetto al venerdì della settimana precedente, con gli ospedali italiani che ormai contano 5.385 ricoverati nelle aree Covid. Torna anche il sistema di colori per contrassegnare i territori più a rischio dove implementare politiche di controllo ancora più stringenti. Una misura mai stralciata dall’ordinamento, ma che la permanenza lunga e diffusa in zona bianca aveva fatto dimenticare. Così, al Friuli-Venezia Giulia già in zona gialla, dal 6 dicembre si aggiungerà l’Alto Adige. ... Leggi su open.online (Di sabato 4 dicembre 2021) Per il secondo anno di fila, con l’avvicinarsi delle festività natalizie, il governo ha deciso di inasprire le restrizioni per fermare un’ondata – la quarta – della pandemia. Nonostante questa volta il mese dilo si affronta con un’arma in più, i vaccini, la curva dei contagi torna a mostrare numeri preoccupanti: 17.030 nuovi casi nelle ultime 24 ore, il 24,4% in più rispetto al venerdì della settimana precedente, con gli ospedali italiani che ormai contano 5.385 ricoverati nelle aree Covid. Torna anche il sistema di colori per contrassegnare i territori più a rischio dove implementare politiche di controllo ancora più stringenti. Una misura mai stralciata dall’ordinamento, ma che la permanenza lunga e diffusa in zona bianca aveva fatto dimenticare. Così, al Friuli-Venezia Giulia già in zona gialla, dal 6si aggiungerà l’Alto Adige. ...

