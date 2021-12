Siracusa, minaccia i genitori con un coltello: arrestato un 40enne (Di sabato 4 dicembre 2021) Siracusa - Nel primo pomeriggio di ieri, agenti delle Volanti sono intervenuti in via Gaetano Barresi per la segnalazione di una lite animata tra padre e figlio ed hanno denunciato quest'ultimo, un ... Leggi su lagazzettasiracusana (Di sabato 4 dicembre 2021)- Nel primo pomeriggio di ieri, agenti delle Volanti sono intervenuti in via Gaetano Barresi per la segnalazione di una lite animata tra padre e figlio ed hanno denunciato quest'ultimo, un ...

