Problemi fisici per Correa e Lautaro Martinez, le ultime in casa Inter (Di sabato 4 dicembre 2021) Tegole in casa l’Inter, nel secondo tempo di oggi è arrivato l’infortunio muscolare di Joaquin Correa, sostituito da Sanchez. I Problemi alla coscia sinistra dell’argentino verranno valutati nei prossimi giorni. Brutte notizie anche per Lautaro Martinez, nel post partita Simone Inzaghi ha detto che anche il “Toro” non sta benissimo. Resta incerto il suo impiego per martedì. Foto: Instagram personale Correa L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 4 dicembre 2021) Tegole inl’, nel secondo tempo di oggi è arrivato l’infortunio muscolare di Joaquin, sostituito da Sanchez. Ialla coscia sinistra dell’argentino verranno valutati nei prossimi giorni. Brutte notizie anche per, nel post partita Simone Inzaghi ha detto che anche il “Toro” non sta benissimo. Resta incerto il suo impiego per martedì. Foto: Instagram personaleL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

