Pioli | “Liverpool? Dobbiamo crederci In attacco sono devastanti ma in fase difensiva non sono impenetrabili”

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 4 dicembre 2021) Stefano, tecnico del Milan, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sulla Salernitana, analizzando la prossima gara di Champions contro il. Queste le sue parole: “Il? Averli già incontrati ci dà delle informazioni in più su di loro, a un certo livello come in Champions non puoi non essere qualitativo e intenso. Dovranno essere nostre caratteristiche, ilha mille pregi: davanti hanno degli attaccanti fantastici,devastati. E’ una delle squadre più forti, insieme a City e Chelsea tra le favorite per la Champions. Proveremo a fare del nostro meglio in un grandissimo ambiente che cercheremo di sfruttare sapendo che qualcosa gli devi concedere ma sapendo che noncosinella ...