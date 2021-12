Omicron, la clamorosa ipotesi: la sua genesi legata all’HIV? (Di sabato 4 dicembre 2021) L’impressione avuta inizialmente dagli esperti sull’origine della variante Omicron sembra trovare nuovi riscontri. Tulio De Oliveira, il virologo sudafricano che ha individuato per primo la variante con più di 30 mutazioni nel codice della proteina spike, sostiene infatti che l’incubazione è avvenuta con grande probabilità nel corpo di una persona fortemente immunodepressa, quasi certamente affetta da HIV. Questa condizione comporterebbe un contagio prolungato di coronavirus in quanto il paziente avrebbe fatto un’enorme fatica per eliminare il virus: uno scenario che faciliterebbe l’insorgere di mutazioni. LEGGI ANCHE => Variante Omicron, cosa si nasconde dietro la scelta dell’Oms? Tulio De Oliveira, come riporta anche il Los Angeles Times, si è detto assolutamente non sorpreso da questa nuova variante Omicron. Il ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 4 dicembre 2021) L’impressione avuta inizialmente dagli esperti sull’origine della variantesembra trovare nuovi riscontri. Tulio De Oliveira, il virologo sudafricano che ha individuato per primo la variante con più di 30 mutazioni nel codice della proteina spike, sostiene infatti che l’incubazione è avvenuta con grande probabilità nel corpo di una persona fortemente immunodepressa, quasi certamente affetta da HIV. Questa condizione comporterebbe un contagio prolungato di coronavirus in quanto il paziente avrebbe fatto un’enorme fatica per eliminare il virus: uno scenario che faciliterebbe l’insorgere di mutazioni. LEGGI ANCHE => Variante, cosa si nasconde dietro la scelta dell’Oms? Tulio De Oliveira, come riporta anche il Los Angeles Times, si è detto assolutamente non sorpreso da questa nuova variante. Il ...

