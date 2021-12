Milan | cercasi sostituto di Kjaer | piace anche un difensore del Chelsea

Leggi su rompipallone

(Di sabato 4 dicembre 2021), l’infortunio subito dadurante-Genoa è più grave di quanto si pensasse inizialmente. Il danese dovrà stare ai box per lungo tempo. Una perdita importante per i rossoneri che in lui avevano trovato un vero e proprio leader difensivo.Non c’è tempo, però, per piangersi addosso e Maldini già studia le possibili soluzioni per colmare il buco lasciato dall’ex Atalanta e Roma. Tanti i nomi sul taccuino della dirigenzaese, alcuni non stupiscono come Bremer e Milenkovic, altri un po’ più a sorpresa come Luiz Felipe o ildelMalang Sarr.