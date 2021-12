LIVE Sci alpino, Discesa Beaver Creek 2021 in DIRETTA: l’Italia punta su Dominik Paris (Di sabato 4 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA Discesa FEMMINILE DI LAKE LOUISE DALLE 20.30 18.54: Questa la lista dei partenti della Discesa di Beaver Creek: 1 CLAREY Johan 1981 FRA Head 2 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head 3 FEUZ Beat 1987 SUI Head 4 CATER Martin 1992 SLO Stoeckli 5 MAYER Matthias 1990 AUT Head 6 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer 7 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head 8 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon 9 Paris Dominik 1989 ITA Nordica 10 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon 11 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon 12 KRYENBUEHL Urs 1994 SUI Fischer 13 FRANZ Max 1989 AUT Fischer 14 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer 15 SANDER Andreas 1989 GER Atomic 16 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol 17 ODERMATT ... Leggi su oasport (Di sabato 4 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAFEMMINILE DI LAKE LOUISE DALLE 20.30 18.54: Questa la lista dei partenti delladi: 1 CLAREY Johan 1981 FRA Head 2 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head 3 FEUZ Beat 1987 SUI Head 4 CATER Martin 1992 SLO Stoeckli 5 MAYER Matthias 1990 AUT Head 6 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer 7 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head 8 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon 91989 ITA Nordica 10 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon 11 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon 12 KRYENBUEHL Urs 1994 SUI Fischer 13 FRANZ Max 1989 AUT Fischer 14 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer 15 SANDER Andreas 1989 GER Atomic 16 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol 17 ODERMATT ...

