Live Napoli-Atalanta 0-1 | Malinovskyi per il vantaggio Dea

(Di sabato 4 dicembre 2021) Scivolato al terzo posto dopo le vittorie di Milan e Inter, ilsfida l'quarta in classifica per riprendersi il primato. Spalletti però è in emergenza totale e...

Advertising

_SiGonfiaLaRete : ??LIVE #NapoliAtalanta: 7' gol Malinovski, sblocca subito la Dea - NapoliCM : ???? DIRETTA Napoli Atalanta 0-1 (7' Malinovskyi): live testuale, formazioni e cronaca ??? - SkySport : Napoli-Atalanta 0-0, il risultato in diretta LIVE #SkySport #SkySerieA #NapoliAtalanta #Napoli #Atalanta - MondoNapoli : LIVE - Napoli 0-0 Atalanta: tutto pronto al Maradona - - zazoomblog : LIVE – Moviola Napoli-Atalanta tutti gli episodi dubbi: arbitra Mariani - #Moviola #Napoli-Atalanta #tutti -

Ultime Notizie dalla rete : Live Napoli

Sky Sport

I giocatori del© LaPresseDa un lato i partenopei dello squalificato Spalletti hanno bisogno di tornare al successo dopo il mezzo passo falso contro il Sassuolo per rispondere al Milan e ...CLASSIFICA SERIE A: Milan* punti 38, Inter* 37,36, Atalanta 31, Roma* 25, Fiorentina 24, Juventus 24, Bologna 24, Lazio 22, Verona 20, Empoli 20, Sassuolo 19, Torino 18, Udinese 16, Sampdoria ...(esclusiva). NAPOLI ATALANTA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A. PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI ATALANTA/ Diretta tv: tanta scelta per Gasp in attacco. NAPOLI ATALANTA: ...6' - MALINOVSKY! ATALANTA IN VANTAGGIO! Zapata difende palla in area sulla sinistra su Rrahmani, palla al centro per Malinovsky che di sinistro mette la palla all'incrocio.