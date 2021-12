Iva Zanicchi, all’improvviso il dramma: a rischio il programma (Di sabato 4 dicembre 2021) Iva Zanicchi, caduta rovinosa: “Che brutto guaio, non ci voleva!”. Un piccolo ma fastidioso infortunio ha frenato le ambizioni dell’Aquila di Ligonchio Grintosa, determinata, ironica e passionale. E ricca di uno straordinario talento artistico. A quasi ottantadue anni, da compiere tra poco più di un mese, Iva Zaniccchi suscita l’ammirazione dei suoi tantissimi fan che la seguono con affetto da anni. L’Aquila di Ligonchio ha ancora tanta energia da spendere e da riversare nel mondo dello spettacolo, il mondo a cui tanto ha dato e da cui ha ricevuto altrettanto. Cantante, attrice, conduttrice e presentatrice, Iva Zanicchi ha esplorato tutti i ruoli possibili riscuotendo ad ogni livello un enorme successo di pubblico. Iva ZanicchiDa molti anni la cantante emiliana è un volto familiare per milioni di telespettatori ... Leggi su topicnews (Di sabato 4 dicembre 2021) Iva, caduta rovinosa: “Che brutto guaio, non ci voleva!”. Un piccolo ma fastidioso infortunio ha frenato le ambizioni dell’Aquila di Ligonchio Grintosa, determinata, ironica e passionale. E ricca di uno straordinario talento artistico. A quasi ottantadue anni, da compiere tra poco più di un mese, Iva Zaniccchi suscita l’ammirazione dei suoi tantissimi fan che la seguono con affetto da anni. L’Aquila di Ligonchio ha ancora tanta energia da spendere e da riversare nel mondo dello spettacolo, il mondo a cui tanto ha dato e da cui ha ricevuto altrettanto. Cantante, attrice, conduttrice e presentatrice, Ivaha esplorato tutti i ruoli possibili riscuotendo ad ogni livello un enorme successo di pubblico. IvaDa molti anni la cantante emiliana è un volto familiare per milioni di telespettatori ...

