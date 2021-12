Infortunio Arnautovic: out contro la Fiorentina, ma ci sarà a Torino (Di sabato 4 dicembre 2021) Infortunio Arnautovic: l’attaccante austriaco salterà il match contro la Fiorentina ma tornerà già contro il Torino di Juric Mezzo sospiro di sollievo per il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Marko Arnautovic ieri ha svolto un’ecografia che ha confermato l’esito della risonanza magnetica del giorno prima: nessuna lesione al flessore rimediata al quarto d’ora di Bologna-Roma. Secondo La Gazzetta dello Sport, la prossima settimana saranno rivalutate le sue condizioni, ma la sensazione è che il numero 9 salterà la Fiorentina e torni poi domenica prossima a Torino. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 4 dicembre 2021): l’attaccante austriaco salterà il matchlama tornerà giàildi Juric Mezzo sospiro di sollievo per il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Markoieri ha svolto un’ecografia che ha confermato l’esito della risonanza magnetica del giorno prima: nessuna lesione al flessore rimediata al quarto d’ora di Bologna-Roma. Secondo La Gazzetta dello Sport, la prossima settimana saranno rivalutate le sue condizioni, ma la sensazione è che il numero 9 salterà lae torni poi domenica prossima a. L'articolo proviene da Calcio News 24.

