Indonesia, migliaia di persone in fuga dalle proprie case per l'eruzione del vulcano Semeru: le immagini (Di sabato 4 dicembre 2021) migliaia di persone in Indonesia sono state costrette ad abbandonare le proprie abitazioni a causa dell'eruzione del vulcano Semeru, situato nella parte est dell'isola di Giava, che ha generato una gigantesca nuvola di cenere. Per il momento non si segnalano vittime, ma le squadre di soccorso hanno evacuato gli abitanti della zona, mentre un fronte di lava avanza in direzione dei villaggi ed ha già distrutto un ponte nella Reggenza di Lumajang. Intanto, le squadre di soccorso stanno costruendo numerosi rifugi in questa Reggenza e le autorità locali hanno stabilito una zona off-limits in un raggio di cinque chilometri dal cratere L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

