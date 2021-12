Il Napoli perde con l’Atalanta, il tweet criptico dello sceicco Al Thani (Di sabato 4 dicembre 2021) Il Napoli perde l’Atalanta ed arriva il tweet di dello sceicco Khalifa Bin Hamad Al Thani, che più volte ha scritto sui social. Sarà una coincidenza ma anche questa volta, appena terminata la partita Napoli-Atalanta, è arrivato il tweet di Al Thani, uno degli sceicchi più potenti del mondo arabo. Questa volta il messaggio social dello sceicco Al Thani non è diretto come quando il Napoli ha battuto la Lazio allo Stadio Maradona. In quel caso ci furono per due tweet dello sceicco, con tanto di logo del Napoli. In questa occasione, uno degli uomini più ricchi del mondo, ha utilizzato ... Leggi su napolipiu (Di sabato 4 dicembre 2021) Iled arriva ildiKhalifa Bin Hamad Al, che più volte ha scritto sui social. Sarà una coincidenza ma anche questa volta, appena terminata la partita-Atalanta, è arrivato ildi Al, uno degli sceicchi più potenti del mondo arabo. Questa volta il messaggio socialAlnon è diretto come quando ilha battuto la Lazio allo Stadio Maradona. In quel caso ci furono per due, con tanto di logo del. In questa occasione, uno degli uomini più ricchi del mondo, ha utilizzato ...

