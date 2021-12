Giornata nera sui treni Un guasto al nuovo software manda in tilt mezza rete | ritardi anche di tre ore

Advertising

benfedeee : oggi mi sono successe mille cose ma il culmine di tutte è stato che è scattato l'allarme mentre uscivo dal centro c… - zazoomblog : Treni: ritardi fino a 200 minuti nel nodo ferrioviario di Firenze. Giornata nera per chi viaggia - #Treni:… - FirenzePost : Treni: ritardi fino a 200 minuti nel nodo ferrioviario di Firenze. Giornata nera per chi viaggia - roberti01918030 : @romanellialessa @_dajedepunta_ @emilianoavanti @asrclaudio @_BigPaul_ Giornata nera Alessa’ guasto sul nodo di Firenze - Rapture1781 : @CriptovalutaI Oggi sembra una giornata di pioggia nera... -

Ultime Notizie dalla rete : Giornata nera

E' iniziato tutto alle 7 di mattina con il primo avviso di traffico rallentato sulla linea dell'alta velocità di Firenze, poi a farne le spese anche treni i regionali da Nord a SudUn guasto a Santa Maria Novella ha mandato in tilt la rete e caratterizzando unaper il trasporto ferroviario con attese nelle stazioni di mezza Italia, da Milano a Roma. I ritardi hanno raggiunto e poi superato i 200 minuti di attesa in direzione di Roma e 80 minuti ...La 16a giornata di Serie B prosegue con il terzo successo consecutivo del Benevento, mentre continua la profonda crisi di Crotone e Cosenza ...Come prima, più di prima. A distanza di sei mesi, la Margutta CivitaLad si conferma la bestia nera dello United Volley Pomezia: l’ottava giornata del girone E di Serie B1 di volley femminile è stata c ...