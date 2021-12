Firenze Campo di Marte, un altro guasto ha mandato in tilt l'Alta velocità (Di sabato 4 dicembre 2021) AGI - Le code agli sportelli last minute per cambi biglietti e informazioni sono infinite. Gli animi esasperati. Le persone anziane disorientate. Banchine invece vuote e tabelloni con indicazioni di ritardi che vanno dai 70 minuti fino agli oltre 200. La stazione di Roma Termini è un hub impazzito. Le ripercussioni del guasto a Firenze di stamani continuano a farsi sentire pesantemente e condizionano gli arrivi e quindi le partenze. In molti non sanno dove andare a prendere il treno perché bisogna conoscere il numero del treno di cui si ha il biglietto per poter individuale a quale binario arriverà e poter salire. Il guasto è stato a Firenze Campo di Marte, snodo cruciale per il traffico dell'Alta velocità e dei treni regionali. "Basta con questo ... Leggi su agi (Di sabato 4 dicembre 2021) AGI - Le code agli sportelli last minute per cambi biglietti e informazioni sono infinite. Gli animi esasperati. Le persone anziane disorientate. Banchine invece vuote e tabelloni con indicazioni di ritardi che vanno dai 70 minuti fino agli oltre 200. La stazione di Roma Termini è un hub impazzito. Le ripercussioni deldi stamani continuano a farsi sentire pesantemente e condizionano gli arrivi e quindi le partenze. In molti non sanno dove andare a prendere il treno perché bisogna conoscere il numero del treno di cui si ha il biglietto per poter individuale a quale binario arriverà e poter salire. Ilè stato adi, snodo cruciale per il traffico dell'e dei treni regionali. "Basta con questo ...

