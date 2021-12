Droga | operazione dei Carabinieri a Pomigliano d’Arco | 4 arresti

(Di sabato 4 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiQuattro persone sono state arrestate daiper detenzione diai fini di spaccio, all’interno di un appartamento adibito a laboratorio per taglio e confezionamento di sostanze stupefacenti a(Na). Si tratta di una coppia di incensurati, un 27enne ed una 21enne, e di due persone delle palazzine della legge 219 di Brusciano, già note alle forze dell’ordine, entrambi 34enni. I due sono il fratello e la moglie di un 36enne in carcere dalla scorsa primavera con le accuse di sequestro di persona e lesioni aggravate ai danni di una ventenne. Nell’appartamento dei due incensurati, ihanno trovato, all’interno di un camino e di una bombola di gas, più di 3 chili di hashish e quasi un chilo di marijuana suddivisi in dosi e pronti per la ...

