“Dovevo lavorare”: chi è Guido Russo, il dentista no vax di Biella con il finto braccio in silicone. Ora è stato denunciato per truffa (Di sabato 4 dicembre 2021) Cinquantasette anni e due studi odontoiatrici, uno da titolare a Biella e uno da socio, a Valle Mosso, dove faceva visite una volta a settimana. È l’identikit di Guido Russo il dentista no vax che giovedì 2 dicembre, a Biella, ha tentato di ingannare le infermiere del centro vaccinale con un braccio finto in silicone così da ottenere il green pass e poter continuare a esercitare. Il medico è ora stato denunciato per truffa e, secondo quanto riporta La Repubblica, l’ordine ha annunciato provvedimenti disciplinari immediati. Il professionista, per la verità, era già stato sospeso mesi fa proprio per essersi rifiutato di sottoporsi alla vaccinazione anti-Covid, obbligatoria per i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 4 dicembre 2021) Cinquantasette anni e due studi odontoiatrici, uno da titolare ae uno da socio, a Valle Mosso, dove faceva visite una volta a settimana. È l’identikit diilno vax che giovedì 2 dicembre, a, ha tentato di ingannare le infermiere del centro vaccinale con unincosì da ottenere il green pass e poter continuare a esercitare. Il medico è orapere, secondo quanto riporta La Repubblica, l’ordine ha annunciato provvedimenti disciplinari immediati. Il professionista, per la verità, era giàsospeso mesi fa proprio per essersi rifiutato di sottoporsi alla vaccinazione anti-Covid, obbligatoria per i ...

Advertising

infoitinterno : Guido Russo, chi è il dentista con il braccio in silicone per il vaccino denunciato per truffa: «Dovevo lavorare» - MariagraziaLan9 : @sono_selvatica Buongiorno Francesca. Io sono in pensione, ma mi sveglio presto come quando dovevo lavorare! C’è una tazza anche per me? - Longleg46974718 : @EmmeR23955796 Lo avrei fatto anche io volentieri, ma dovevo andare a lavorare... ?? - blueislazy : Dovevo capire di non essere fatto per lavorare quando alle elementari le insegnati hanno iniziato a darci lavoretti… - drag_on_air : Primo lavoro con Garanzia Giovani: 500€ al mese, in teoria dovevo rimanere fino alle 17 ma uscivo sempre dopo le 19… -