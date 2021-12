Coronavirus, ok della Fda ai monoclonali per gli under 12 in emergenza (Di sabato 4 dicembre 2021) La Food and Drug Administration (Fda) statunitense ha ampliato l'autorizzazione all'uso di emergenza per gli anticorpi bamlanivimab ed etesevimab somministrati insieme per pazienti sotto i 12 anni. ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 4 dicembre 2021) La Food and Drug Administration (Fda) statunitense ha ampliato l'autorizzazione all'uso diper gli anticorpi bamlanivimab ed etesevimab somministrati insieme per pazienti sotto i 12 anni. ...

Advertising

Agenzia_Ansa : L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha avvertito che la variante Omicron del coronavirus potrebbe avere 'g… - RaiNews : #coronavirus #variantesudafricana: il ministro della Salute del #belgio ha fatto sapere che si tratta di una person… - Donzelli : Dall’inizio della pandemia @FratellidItalia ha denunciato le bugie del ministro della salute Roberto Speranza. Gli… - 10also10v2 : RT @ClaudeTadolti: @ChanceGardiner Un ?? che parla di #ariafritta Una banale influenza stagionale spacciata per 'pandemia' (di #raffreddore… - FonteUfficiale : I casi di coronavirus in Africa sono aumentati del 54% nell'ultima settimana. Lo ha detto l'Oms in un briefing sull… -