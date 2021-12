Biathlon | Marte Røiseland-Olsbu vince l’inseguimento femminile a Östersund 13ma Wierer e 20ma Vittozzi

Leggi su oasport

(Di sabato 4 dicembre 2021) Quattro poligoni, 20 bersagli da centrare, carabina e sci stretti ai piedi. Sulle nevi di(Svezia)valido per la Coppa del Mondo diha la sua vincitrice. Si tratta della norvegeseche, dopo il sigillo nella pursuit del marzo 2021 a queste latitudini, ha concesso il bis trovando risposte diverse nelle frazioni di fondo rispetto alla sprint, potendosi permettere un errore nel terzo poligono. Alle sue spalle una grande Francia con il secondo e terzo posto di Anais Bescond a 4?8 (0+0+0+0) e Anais Chevalier-Bouchet a 7?0 (0+0+1+0). Quarta posizione per Lisa Theresa Hauser che ha cercato di puntare tutto sulla precisione al poligono, arrivando con lo zero, ma non avendo una velocità adeguata sugli sci e per ...