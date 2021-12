Beatles, nel 2023 arriverà il libro dello storico tour manager Mal Evans (Di sabato 4 dicembre 2021) La famiglia di Mal Evans – roadie di lunga data, manager e conoscente generale dei Beatles, che ha avuto un ruolo di primo piano nelle docuserie di Peter Jackson Tlui Beatles: Torna indietro – hanno annunciato la pubblicazione di una biografia autorizzata che ripercorre la sua leggendaria vita e carriera. L’etichetta Dey Street Books di HarperCollins lo pubblicherà nel 2023, con la proprietà di Evans che lavora a stretto contatto con l’autore Kenneth Womack – lui stesso uno studioso accreditato dei Beatles e, secondo il suo sito web, “una delle principali autorità mondiali sui Beatles e sulla loro duratura influenza culturale ” – per raccontare la sua storia con dettagli clamorosi. La biografia, ancora senza titolo, sarà seguita nel 2024 da un ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 4 dicembre 2021) La famiglia di Mal– roadie di lunga data,e conoscente generale dei, che ha avuto un ruolo di primo piano nelle docuserie di Peter Jackson Tlui: Torna indietro – hanno annunciato la pubblicazione di una biografia autorizzata che ripercorre la sua leggendaria vita e carriera. L’etichetta Dey Street Books di HarperCollins lo pubblicherà nel, con la proprietà diche lavora a stretto contatto con l’autore Kenneth Womack – lui stesso uno studioso accreditato deie, secondo il suo sito web, “una delle principali autorità mondiali suie sulla loro duratura influenza culturale ” – per raccontare la sua storia con dettagli clamorosi. La biografia, ancora senza titolo, sarà seguita nel 2024 da un ...

