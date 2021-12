WWE | Brock Lesnar doveva tornare in azione a Smackdown in un modo diverso?

(Di venerdì 3 dicembre 2021)non appariva in WWE dalla perdita del WWE Championship contro Drew McIntyre a WrestleMania 36. Tutto ciò è cambiato a SummerSlam, dove ha fatto il suo scioccante ritorno sfidando Roman Reigns, e tornando ufficialmente come babyface, per la gioia dei fan.si è scontrato con Reigns per lo Universal Championship a Crown Jewel, ma ha perso l’incontro dopo l’interferenza degli Usos. Naturalmente, è uscito dall’arena molto arrabbiato.ha poi distrutto Roman nell’episodio di, successivo al PPV. A causa di questo, è stato sospeso a tempo indeterminato. Ha poi messo le mani su Adam Pearce colpendolo con due F5. Per via delle sue azioni, The Beast Incarnate, è stato multato per 1 milione di dollari dalla feder. Tuttavia, la sospensione è stata poi ...

Sempre a Raw sono in programma due grandi match : Finn Balor si scontrerà con Seth Rollins, mentre l'attuale Champion Big E se la vedrà con Kevin Owens. La sospensione di Lesnar è terminata ...