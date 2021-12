Violenza sulle donne, via libera al Ddl per contrastare il fenomeno (Di venerdì 3 dicembre 2021) di abusi domestici e non solo. Tre i nodi fondamentali della proposta Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera, oggi 3 dicembre, al disegno di legge per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della Violenza sulle donne e della Violenza domestica. Il testo nasce dal lavoro delle ministre Elena Bonetti, Luciana Lamorgese, Marta Cartabia, Mara Carfagna, Mariastella Gelmini, Fabiana Dadone ed Erika Stefani. Ricordatevi di combattere sempre per la #libertà, per essere quello che voi siete, per portare avanti i vostri sogni. – La Presidente del Telefono Rosa #telefonorosa #25Novembre #Violenzasulledonne — Telefono Rosa (@TelefonoRosaNaz) November 25, 2021 Sono tre i nodi importanti della proposta: pene più aspre per chi ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 3 dicembre 2021) di abusi domestici e non solo. Tre i nodi fondamentali della proposta Il Consiglio dei ministri ha dato il via, oggi 3 dicembre, al disegno di legge per la prevenzione e il contrasto deldellae delladomestica. Il testo nasce dal lavoro delle ministre Elena Bonetti, Luciana Lamorgese, Marta Cartabia, Mara Carfagna, Mariastella Gelmini, Fabiana Dadone ed Erika Stefani. Ricordatevi di combattere sempre per la #libertà, per essere quello che voi siete, per portare avanti i vostri sogni. – La Presidente del Telefono Rosa #telefonorosa #25Novembre #— Telefono Rosa (@TelefonoRosaNaz) November 25, 2021 Sono tre i nodi importanti della proposta: pene più aspre per chi ...

