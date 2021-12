Variante Omicron, Ecdc: rilevati altri 30 casi in Ue (Di venerdì 3 dicembre 2021) Variante Omicron del coronavirus, fino alle ore 12 di oggi, a partire da ieri, nei Paesi Ue e del See (Islanda, Norvegia e Liechtenstein) sono stati rilevati altri 30 casi, per un totale di 109 casi finora, in 16 Stati. Lo comunica l’Ecdc. In Italia i casi rilevati finora sono 9; il Portogallo, che conserva forti legami con Angola e Mozambico, ex colonie, è quello che ne registra di più, in tutto 19. altri casi “probabili” sono sotto esame. La maggioranza dei positivi alla Variante scoperta in Sudafrica ha viaggiato nel continente. Tutti i casi per cui sono disponibili indicazioni sull’intensità dei sintomi sono asintomatici o lievi, riporta l’Ecdc. ... Leggi su italiasera (Di venerdì 3 dicembre 2021)del coronavirus, fino alle ore 12 di oggi, a partire da ieri, nei Paesi Ue e del See (Islanda, Norvegia e Liechtenstein) sono stati30, per un totale di 109finora, in 16 Stati. Lo comunica l’. In Italia ifinora sono 9; il Portogallo, che conserva forti legami con Angola e Mozambico, ex colonie, è quello che ne registra di più, in tutto 19.“probabili” sono sotto esame. La maggioranza dei positivi allascoperta in Sudafrica ha viaggiato nel continente. Tutti iper cui sono disponibili indicazioni sull’intensità dei sintomi sono asintomatici o lievi, riporta l’. ...

