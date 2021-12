Variante Omicron, 3 familiari ‘paziente zero’ positivi: 7 casi in Campania (Di venerdì 3 dicembre 2021) Variante Omicron del covid in Italia, altre persone – appartenenti al nucleo familiare del cosiddetto ‘paziente zero’ – a essere risultati positivi. Lo fa sapere l’ospedale Cotugno di Napoli, dove è stata eseguita l’attività di sequenziamento sui tamponi provenienti dalla Asl di Caserta. Il professionista casertano, rientrato da un viaggio di lavoro in Mozambico, è la persona a cui è stata riscontrata la positività alla Variante Omicron nel nostro Paese. Questi 3 nuovi contagi vanno ad aggiungersi a quelli dell’uomo, della moglie e dei due figli. Sono quindi complessivamente 7 i soggetti in cui è stata riscontrata, in Campania, la Variante Omicron. Gli altri tamponi sequenziati, quelli relativi a 3 ... Leggi su italiasera (Di venerdì 3 dicembre 2021)del covid in Italia, altre persone – appartenenti al nucleo familiare del cosiddetto– a essere risultati. Lo fa sapere l’ospedale Cotugno di Napoli, dove è stata eseguita l’attività di sequenziamento sui tamponi provenienti dalla Asl di Caserta. Il professionista casertano, rientrato da un viaggio di lavoro in Mozambico, è la persona a cui è stata riscontrata latà allanel nostro Paese. Questi 3 nuovi contagi vanno ad aggiungersi a quelli dell’uomo, della moglie e dei due figli. Sono quindi complessivamente 7 i soggetti in cui è stata riscontrata, in, la. Gli altri tamponi sequenziati, quelli relativi a 3 ...

