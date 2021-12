Traffico Roma del 03-12-2021 ore 13:30 (Di venerdì 3 dicembre 2021) Luceverde Roma per trovarti all’ascolto terminato lo sciopero del trasporto pubblico di 4 ore il servizio di prendere regolare sull’intera rete Atac a fino alle 17 sciopero delle Ferrovie dello Stato Restano i ritardi per le linee tram 5 14:19 e per le linee bus 542 544 è ancora a 113 314 e 548 a causa della caduta di un albero in via Prenestina all’altezza di via di Tor de Schiavi sul grande raccordo anulare code tra la via Ardeatina e la Tuscolana a lungo la carreggiata esterna in città prudenza per un incidente avvenuto Corso Vittorio Emanuele II all’altezza di Largo di Torre Argentina altro incidente su Piazza Camillo Finocchiaro Aprile nei pressi di via Appia Nuova è ancora uno su Corso Trieste all’altezza di via Chiama Segna un incidente ancora nel quartiere di un bosco in via Pietro Sommariva nei pressi di via Ludovico De Simone alla stazione per lavori di ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 3 dicembre 2021) Luceverdeper trovarti all’ascolto terminato lo sciopero del trasporto pubblico di 4 ore il servizio di prendere regolare sull’intera rete Atac a fino alle 17 sciopero delle Ferrovie dello Stato Restano i ritardi per le linee tram 5 14:19 e per le linee bus 542 544 è ancora a 113 314 e 548 a causa della caduta di un albero in via Prenestina all’altezza di via di Tor de Schiavi sul grande raccordo anulare code tra la via Ardeatina e la Tuscolana a lungo la carreggiata esterna in città prudenza per un incidente avvenuto Corso Vittorio Emanuele II all’altezza di Largo di Torre Argentina altro incidente su Piazza Camillo Finocchiaro Aprile nei pressi di via Appia Nuova è ancora uno su Corso Trieste all’altezza di via Chiama Segna un incidente ancora nel quartiere di un bosco in via Pietro Sommariva nei pressi di via Ludovico De Simone alla stazione per lavori di ...

