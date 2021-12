Super Green Pass: cos’è, quando serve, nuovi controlli. La guida completa (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il 6 dicembre sarà in vigore il Super Green Pass, la certificazione rafforzata istituita come ulteriore misura per contrastare la quarta ondata e Passare il Natale senza le restrizioni che hanno contraddistinto le festività del 2020. Le misure sono già in vigore in Friuli Venezia Giulia dal 29 novembre, Regione Passata in Zona Gialla dopo il Superamento del limite di occupazione di posti letto in terapia intensiva, area non critica e Superamento del limite di contagi settimanali. Dal 29 novembre in Friuli, e dal 6 dicembre per tutto il Paese, per l’accesso ad alcune attività sociali non basterà la certificazione ottenuta con il tampone, occorrerà essere vaccinati o guariti dall’infezione da Covid. Il Super Green Pass, ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il 6 dicembre sarà in vigore il, la certificazione rafforzata istituita come ulteriore misura per contrastare la quarta ondata eare il Natale senza le restrizioni che hanno contraddistinto le festività del 2020. Le misure sono già in vigore in Friuli Venezia Giulia dal 29 novembre, Regioneata in Zona Gialla dopo ilamento del limite di occupazione di posti letto in terapia intensiva, area non critica eamento del limite di contagi settimanali. Dal 29 novembre in Friuli, e dal 6 dicembre per tutto il Paese, per l’accesso ad alcune attività sociali non basterà la certificazione ottenuta con il tampone, occorrerà essere vaccinati o guariti dall’infezione da Covid. Il, ...

