Siracusa | sequestrati beni per 41mila euro a un imprenditore agricolo

Advertising

palermo24h : Siracusa: sequestrati beni ad un imprenditore - EcodiSicilia : Siracusa: sequestrati beni ad un imprenditore @ecodisicilia - palermo24h : Siracusa, sequestrati beni ad un imprenditore del siracusano - palermo24h : Sequestrati beni per oltre 40 mila euro a un imprenditore della provincia di Siracusa - LaGazzettaSR : #Siracusa, sequestrati beni ad un imprenditore del siracusano -

Ultime Notizie dalla rete : Siracusa sequestrati

... dopo aver iscritto l'imprenditore nel registro degli indagati per il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, richiedeva al Tribunale diil sequestro ...anche centomila euro in contanti, mentre sono ancora in corso alcune verifiche con i ... I carabinieri del Comando provinciale disottolineano che 'nessuna collaborazione' è ...A poche ore dall’inizio della vasta operazione, i militari del Comando provinciale di Siracusa, supportati anche da unità cinofile, hanno sequestrato 10 pistole, munizionamento di vario calibro, armi ...A poche ore dall’inizio della vasta operazione, i militari del Comando provinciale di Siracusa, supportati anche da unità cinofile, hanno sequestrato 10 pistole, munizionamento di vario calibro, armi ...