Sci alpino, pagelle 3 dicembre: Sofia Goggia perfetta. Kilde si sblocca, ma Odermatt è sempre presente (Di sabato 4 dicembre 2021) La Coppa del Mondo di sci alpino vive un fine settimana dedicato completamente alla velocità. Uomini impegnati a Beaver Creek con il secondo superG consecutivo, mentre le donne sono di scena a Lake Louise per la prima discesa dell'anno. Andiamo a vedere le pagelle delle due gare. Sofia Goggia 10: la sensazione di non avere rivali. La campionessa olimpica in carica non vince, ma domina la discesa libera di Lake Louise con una prestazione che combacia con la perfezione. Avversarie annichilite e distanti un secondo e mezzo. La più forte di tutte e se questo è l'inizio…. Aleksander Aamodt Kilde 8: il norvegese si sblocca ed ottiene la prima vittoria della sua stagione. La prova del riscatto nel superG di Beaver Creek, dopo che ieri era uscito proprio malamente nella parte alta.

