Pomezia, giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità e corsi di formazione gratuiti (Di venerdì 3 dicembre 2021) Pomezia. Oggi si celebra la giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità. Si tratta di una grande occasione per sensibilizzare sul diritto universale a prendere parte attiva ad ogni ambito della vita sociale. Proprio per stimolare il dibattito e il confronto sulla necessità di dar luogo ad una società equa e dialogante. E, certamente, per contribuire al superamento di ogni forma di discriminazione ed esclusione. Le parole dell'Assessora Miriam Delvecchio "Una giornata improntata sulla cultura dell'inclusione – dichiara l'Assessora Miriam Delvecchio – uno degli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati nell'agenda 2030 delle Nazioni Unite. Affinché la qualità di vita delle persone ...

