Per Capezzone 'Strappare lungo i bordi' è 'una lagna': 'A voi Zerocalcare, a noi Clint Eastwood' (Di venerdì 3 dicembre 2021) "Voi con Zerocalcare, noi con Clint Eastwood. A ciascuno il suo, e ciascuno contento: chi con la lagna e il disagio come dimensione esistenziale; chi invece con la lotta, la sfida, l'affermazione dell'... Leggi su globalist (Di venerdì 3 dicembre 2021) "Voi con, noi con. A ciascuno il suo, e ciascuno contento: chi con lae il disagio come dimensione esistenziale; chi invece con la lotta, la sfida, l'affermazione dell'...

Advertising

mattino5 : 'Si faccia un sussidio vero per le persone che ne hanno bisogno, una cosa che si chiama imposta negativa sul reddit… - LaBudenovka : #Capezzone #Morisi Comunque l'ultimo moralista omofobo liberale come Cazzopene che bloccava chiunque non assecond… - StefanoCancell : RT @Marco_dreams: #Capezzone “Per una nuova destra” Poi leggi questo tweet e ti chiedi cosa c’è di nuovo: il nemico è il comunismo e gli… - NicolaOliv20 : Questo sarebbe un beneficio per inocularsi il Siero? Sono più preoccupato di prima. Ma questi ricchi uffici di che… - Carmela_oltre : RT @mariobianchi18: Per quei pochi non ancora bloccati da #Capezzone: ditegli che Cry Macho è di gran lunga il film peggiore di #ClintEastw… -