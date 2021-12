MotoGP | Meregalli | Con Quartararo una nuova atmosfera nel box - News

Advertising

ilpodsport : #Moto MotoGp, Meregalli: 'Per Yamaha stagione a due facce' #ilpodsport - Luxgraph : MotoGp, Meregalli: 'Stagione a due facce in Yamaha' - corsedimoto : BILANCI MOTOGP - Yamaha ha conquistato il titolo MotoGP 2021 con Fabio Quartararo, ma ha dovuto affrontare il caso… -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Meregalli

Tuttosport

Il traguardo ha riportato grandi emozioni nel box Yamaha e il team director Massimoha analizzato questo 2021 magico ., Lorenzo: "Il 2022 è una grande opportunità per Ducati" Quello ...Probabilmente Maioha solo raccontato quello che ha visto e vissuto, al di là di doppi sensi o eventuali frecciatine che magari spesso fanno parte dei linguaggi della, ma non sempre ...Ai microfoni del sito ufficiale motogp.com l’italiano ha ammesso: “Siamo soddisfatti di questa stagione. È stato un anno piuttosto impegnativo, ci sono stati molti alti e bassi, ma abbiamo ...ROMA - Massimo Meregalli fa un' analisi della stagione appena conclusa dalla Yamaha. Il team director della scuderia di Iwata evidenzia come, al titolo conquistato da Fabio Quartararo al primo anno in ...