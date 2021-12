Milan Salernitana, scocca l’ora di Pellegri: titolare contro i granata (Di sabato 4 dicembre 2021) Pietro Pellegri è pronto a scendere in campo dal primo minuto contro la Salernitana: turno di riposo per Zlatan Ibrahimovic contro la Salernitana potrebbe scoccare l’ora di Pietro Pellegri. L’attaccante, arrivato la scorsa estate al Milan in prestito dal Monaco, dovrebbe infatti partire titolare nella gara di domani pomeriggio a San Siro. L’infortunio di Giroud e l’esigenza di far rifiatare Ibrahimovic in vista della gara contro il Liverpool di martedì prossimo, decisiva per le sorti europee del gruppo di Pioli, spalancano le porte della titolarità all’ex Genoa. Tante le voci di mercato che lo vorrebbero lontano da Milanello già a gennaio ma Pellegri ha tutta ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 4 dicembre 2021) Pietroè pronto a scendere in campo dal primo minutola: turno di riposo per Zlatan Ibrahimoviclapotrebberedi Pietro. L’attaccante, arrivato la scorsa estate alin prestito dal Monaco, dovrebbe infatti partirenella gara di domani pomeriggio a San Siro. L’infortunio di Giroud e l’esigenza di far rifiatare Ibrahimovic in vista della garail Liverpool di martedì prossimo, decisiva per le sorti europee del gruppo di Pioli, spalancano le porte della titolarità all’ex Genoa. Tante le voci di mercato che lo vorrebbero lontano daello già a gennaio maha tutta ...

