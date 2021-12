LIVE F1, GP Arabia Saudita in DIRETTA: Hamilton comanda la FP2, 4° Verstappen, 7° Sainz e 10° Leclerc (Di venerdì 3 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.43: I team inizieranno a lavorare per il passo gara. 18.41: Migliore Carlos Sainz ma è settimo a 0?571, con le due Alpine molto veloci: Alonso 5° a 0?423 e Ocon 6° a 0?571. Leclerc è 10°. 18.40: Migliora il suo tempo Max Verstappen, ma rimane quarto a 0?195 da Hamilton. 18.39: Arrivano dei cambiamenti con Gasly che con le soft si mette in terza posizione a 0?081 da Hamilton, mentre Leclerc 9° e Sainz 10°. 18.38: Rientrano i piloti ai box per valutare quanto ottenuto e prepararsi per l’ultimo run. 18.35: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: 1 Lewis Hamilton Mercedes1:29.018 3 2 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.061 2 3 Max Verstappen Red Bull Racing+0.272 2 4 ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.43: I team inizieranno a lavorare per il passo gara. 18.41: Migliore Carlosma è settimo a 0?571, con le due Alpine molto veloci: Alonso 5° a 0?423 e Ocon 6° a 0?571.è 10°. 18.40: Migliora il suo tempo Max, ma rimane quarto a 0?195 da. 18.39: Arrivano dei cambiamenti con Gasly che con le soft si mette in terza posizione a 0?081 da, mentre9° e10°. 18.38: Rientrano i piloti ai box per valutare quanto ottenuto e prepararsi per l’ultimo run. 18.35: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: 1 LewisMercedes1:29.018 3 2 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.061 2 3 MaxRed Bull Racing+0.272 2 4 ...

SkySportF1 : ? Iniziano le prime libere in Arabia Saudita ?? Scoprite tutti i segreti del circuito di Jeddah IL LIVE ?… - SkySportF1 : ?? I piloti cercano il limite a Jeddah (-35' #FP1) ?? Verstappen continua a migliorarsi IL LIVE ?… - motorboxcom : #F1 #LIVE la classifica dopo 40 minuti #PL2 #FP2 #Jeddah #SaudiArabianGP Segui la nostra cronaca minuto per minuto… - Salvuss : #F1 #LIVE la classifica dopo 40 minuti #PL2 #FP2 #Jeddah #SaudiArabianGP Segui la nostra cronaca minuto per minuto… - CircusFuno : #SaudiArabianGP #Formula1 La sessione #FP2 in diretta con la grande novità di @Fred__18 e l'embed della sua origin… -