La Scuderia Fulvio Norelli spicca il volo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Scuderia Fulvio

BresciaToday

... come tutte le cose, come un giornale, come una squadra di calcio, come unadi F1, e che ... 1991; Usi venatori, con Sergio Dalla Bernardina, 1993; Mascalcia e zootecnia, conBonatti e ...Salvioni, 68 anni, era membro storico dellaNorelli: durante i suoi primi anni, in sella alla Morini 125, aveva disputato alcune gare dei Campionati Regionali e Provinciali. Poi era passato alla Ktm 175