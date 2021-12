GF Vip | Gianmaria e Sophie si baciano sotto le coperte | lei | “Un disastro”

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 3 dicembre 2021)Codegoni eAntinolfi non sono riusciti a resistere all’impeto della passione, sta di fatto che durante la notte appena trascorsa al Grande Fratello Vip si sono baciati. Dopo svariati tira e molla, durante i quali è stata soprattutto l’ex tronista di Uomini e Donne ad allontanarlo, pare che le cose siano drasticamente cambiate. Scopriamo che cosa è successo.siNotte di passione all’interno della casa del GF Vip., infatti, si sono scambiati dei baci appassionati al didelle. I concorrenti del reality show hanno passato una serata abbastanza divertente in quanto lo staff ha organizzato per loro una specie di festa. Tra un brindisi, un bicchiere di vino e un ...