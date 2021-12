Covid Svizzera oggi, 9.951 contagi e 29 morti in 24 ore (Di venerdì 3 dicembre 2021) Sono 9.951 i nuovi contagi da Coronavirus in Svizzera secondo il bollettino di oggi con i dati dell’Ufficio federale della sanità pubblica. Nella tabella si fa riferimento ad altri 29 morti. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 118 ricoveri. Da ieri sono stati trasmessi i risultati di 65.376 test con un tasso di positività è del 15,22%. Sull’arco di due settimane, il numero totale di infezioni è 100.289. L’incidenza dei casi su 100.000 abitanti negli ultimi 14 giorni arriva a 1.151,51. Il 65,93% della popolazione in Svizzera è totalmente vaccinata. Il 24,24% delle persone sopra i 65 anni ha già ricevuto una terza dose. Dall’inizio della pandemia, 1.044.628 casi di Covid-19 sono stati confermati in laboratorio in Svizzera e nel Liechtenstein. In totale si contano 11.218 ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 3 dicembre 2021) Sono 9.951 i nuovida Coronavirus insecondo il bollettino dicon i dati dell’Ufficio federale della sanità pubblica. Nella tabella si fa riferimento ad altri 29. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 118 ricoveri. Da ieri sono stati trasmessi i risultati di 65.376 test con un tasso di positività è del 15,22%. Sull’arco di due settimane, il numero totale di infezioni è 100.289. L’incidenza dei casi su 100.000 abitanti negli ultimi 14 giorni arriva a 1.151,51. Il 65,93% della popolazione inè totalmente vaccinata. Il 24,24% delle persone sopra i 65 anni ha già ricevuto una terza dose. Dall’inizio della pandemia, 1.044.628 casi di-19 sono stati confermati in laboratorio ine nel Liechtenstein. In totale si contano 11.218 ...

disinformatico : Per quelli che mi chiedono come si sta qui in Svizzera col Covid, una parola: triage. All’Inselspital 'il persona… - Corriere : ?? Oltre il 60% degli svizzeri ha votato a favore del mantenimento della «Legge Covid» (che impone, tra l'altro, di… - BAG_OFSP_UFSP : Registrata anche in Portogallo, Nigeria, Canada e Giappone la variante Omicron. Dal 30.11.21 ore 00:00 tutte le per… - jos_90 : RT @CeschiReto: Certificato #Covid esteso, torna la mascherina - CeschiReto : Certificato #Covid esteso, torna la mascherina -