Covid: stop tamponi ai No Vax nelle strutture pubbliche in Veneto, Zaia spiega perché (Di venerdì 3 dicembre 2021) «C'è una scala di priorità che va rispettata». Sono le parole di Luca Zaia in relazione al fatto che in Veneto non si faranno più tamponi nelle strutture pubbliche a chi non è vaccinato. Lo riporta La Stampa nella sua edizione del 3 dicembre in un'intervista in cui il governatore del Veneto spiega il suo punto di vista. Lo stop riguarda i tamponi non diagnostici, non dunque quelli funzionali al tracciamento o per chi avesse sintomi. Chi, ad esempio, dovrà avere un test ai fini dell'ottenimento del Green Pass dovrà affidarsi ad altre soluzioni come, ad esempio, le farmacie o i centri di analisi. Zaia: «Siamo arrivati quasi al collasso dei tamponi per uso diagnostico» “Per noi - ha ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 3 dicembre 2021) «C'è una scala di priorità che va rispettata». Sono le parole di Lucain relazione al fatto che innon si faranno piùa chi non è vaccinato. Lo riporta La Stampa nella sua edizione del 3 dicembre in un'intervista in cui il governatore delil suo punto di vista. Loriguarda inon diagnostici, non dunque quelli funzionali al tracciamento o per chi avesse sintomi. Chi, ad esempio, dovrà avere un test ai fini dell'ottenimento del Green Pass dovrà affidarsi ad altre soluzioni come, ad esempio, le farmacie o i centri di analisi.: «Siamo arrivati quasi al collasso deiper uso diagnostico» “Per noi - ha ...

