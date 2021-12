Cloud di Stato, la Procura di Roma apre un fascicolo Manovre e pressioni per assegnazione del bando di gara (Di venerdì 3 dicembre 2021) Sul Cloud di Stato adesso indaga la Procura di Roma. Ci sarebbero state infatti presunte Manovre o pressioni per la realizzazione del Polo strategico nazionale. Il Psn, nelle previsioni del governo, dovrebbe ospitare Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 3 dicembre 2021) Suldiadesso indaga ladi. Ci sarebbero state infatti presunteper la realizzazione del Polo strategico nazionale. Il Psn, nelle previsioni del governo, dovrebbe ospitare Segui su affaritaliani.it

Cloud di Stato, aperta un'inchiesta. Presunte manovre e pressioni per il bando Affaritaliani.it Tutto su: inchiesta cloud di stato Affaritaliani, prima di pubblicare foto, video o testi da internet, compie tutte le opportune verifiche al fine di accertarne il libero regime di circolazione e non violare i diritti di autore o altri ...

Cloud di Stato, aperta un'inchiesta. Presunte manovre e pressioni per il bando La Procura di Roma ha deciso di aprire un fascicolo in seguito ad un esposto di un ex membro del M5s, presente in commissione Bilancio ...

