Chi sono i legali che difendono la Juve e i suoi dirigenti (Di venerdì 3 dicembre 2021) «Il decreto di perquisizione di ieri non modifica le ipotesi investigative del precedente provvedimento notificato venerdì scorso, ma specifica la presunta esistenza di documentazione della quale, al momento, non risulta il rinvenimento». Così si sono espressi questa mattina l’avvocato Maurizio Bellacosa dello studio legale Severino, che difende la Juventus, e l’avvocato Davide Sangiorgio – fondatore L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 3 dicembre 2021) «Il decreto di perquisizione di ieri non modifica le ipotesi investigative del precedente provvedimento notificato venerdì scorso, ma specifica la presunta esistenza di documentazione della quale, al momento, non risulta il rinvenimento». Così siespressi questa mattina l’avvocato Maurizio Bellacosa dello studio legale Severino, che difende lantus, e l’avvocato Davide Sangiorgio – fondatore L'articolo

Advertising

altrogiornorai1 : “Mi sono ispirato a chi mi ha bullizzato” @DamianoGavino sul suo ruolo nella serie #UnProfessore in onda STASERA… - CarloVerdelli : “Uomo bianco, stavolta no, non ti lascerò il mio posto al centro del bus. E non perché oggi sono una nera più stanc… - chiellini : Sono molto onorato per questo tredicesimo posto nella prestigiosa classifica del Pallone d’Oro e ringrazio chi mi h… - FAlesiani : @Capezzone Al limite,con Clint Eastwood c’era l’espressione massima del senso di giustizia. Ma sono sfumature che n… - WalterNova2 : @mgmaglie @LaStampa Le Asl sono sue! Dio gliele ha date guai a chi gliele tocca! Povero…. Sarà l’effetto della settima dose! -