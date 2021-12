Berlusconi, Draghi fino al 2023, suo governo resti eccezione (Di venerdì 3 dicembre 2021) "Il governo Draghi deve andare avanti tutto il tempo necessario fino al 2023, ma è destinato a rimanere un'eccezione giustificata dall'emergenza". Così il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 3 dicembre 2021) "Ildeve andare avanti tutto il tempo necessarioal, ma è destinato a rimanere un'giustificata dall'emergenza". Così il presidente di Forza Italia, Silvio...

Advertising

ilriformista : Una cosa è certa: Mario #Draghi non starà certo a palazzo Chigi per farsi logorare da una maggioranza che non ha an… - CarloCalenda : Da quando abbiamo chiesto ai segretari dei partiti di prendere posizione su Draghi fino al 2023 si sono espressi Be… - bignami_paolo : @fforzano L' Europa considerebbe Draghi il presidente de facto ('garante del garante') e Berlusconi un 'presidente… - MediasetTgcom24 : Berlusconi: governo Draghi fino al 2023, lotta a pandemia ancora lunga #silvioberlusconi - zazoomblog : Quirinale testa a testa tra Draghi e Berlusconi nelle ricerche sul web: 4 milioni di interazioni a novembre -… -